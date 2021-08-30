Компания Яндекс не удаляла со своей платформы Яндекс-Еда ресторан «Тануки»

Об этом радиостанции «Эху Москвы» заявил источник в компании. Согласно официальному заявлению Яндекса, рестораны-партнеры могут сотрудничать с сервисом по модели «витрины», получая заказы от приложения, но доставляя их самостоятельно. «Тануки» уже давно работает по этой модели, — отмечается в заявлении.

Ранее в соцсетях писали о том, что Яндекс-Еда удалила из своего сервиса ресторан «Тануки», и произошло это после угроз так называемого Мужского государства. Его лидер потребовал убрать Тануки из сервиса, либо заставить их извиниться перед русской нацией.

