Интерфакс: Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию

Об этом изданию сообщили два источника. По сведениям одного из них, Ярмыш уехала в Финляндию. Ни сама она, ни ее адвокаты пока эту информацию не комментировали.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили покидать жилище с 22 часов вечера до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также обязали являться в инспекцию трижды в месяц. Однако пока приговор в силу не вступил, защита Ярмыш три дня назад подала на него апелляционную жалобу. Ранее в интервью «Эху» Ярмыш заявляла, что покидать Россию не собирается.