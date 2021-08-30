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16:05, 30 августа 2021

Пожар начался на подземной парковке БЦ «Президент плаза» в Москве

Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра «Президент плаза» на Кутузовском проспекте в Москве, в целях безопасности эвакуированы 10 тыс. человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.


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