С 1 сентября в российских школах будет проводиться церемония поднятия государственного флага

Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

С предложением ежедневно поднимать флаг в школах выступил один из воспитателей лагеря «Артек», президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, он сказал, что такая практика широко распространена в учебных заведениях многих стран, и это хорошая традиция.



Учебный год во всех российских регионах планируется начать в очном формате. В Министерстве просвещения подчеркивают, что школы готовы к приему 17 миллионов детей.

По данным столичных властей, в Москве за неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией сократилось на 20%, однако на подступах осенняя волна заболеваемости, — предупредил мэр Сергей Собянин.

Заместитель мэра Анастасия Ракова предупредила, что в школу не будут допускаться дети с признаками ОРВИ, и те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Перед новым учебным годом школьников не обяжут сдавать ПЦР-тесты.