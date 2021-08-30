Российские пенсионеры со второго сентября начнут получать единоразовую выплату в десять тысяч рублей, ранее обещанную президентом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также, согласно поручению президента, по 15 тысяч рублей получат военные, сотрудники правоохранительных органов и курсанты военных училищ.