Сайт «Тануки» работает с перебоями после того, как движение «Мужское государство» объявило о начале ddos-атак

Сайт ресторана «Тануки» начал работать с перебоями после того, как движение «Мужское государство» объявило о начале ddos-атак на интернет-портал. Активисты обвинили компанию в пропаганде ЛГБТ-ценностей.

Раз в несколько минут интернет-портал сети ресторанов японской кухни перестаёт работать и на нём появляется надпись «сервис временно недоступен». Ранее лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков писал, что сегодня оно намерено обрушить сайт «Тануки» и «работать» над репутацией этой компании.

Активист возмущён тем, что ранее в своей рекламе сеть ресторанов использовало изображение темнокожего мужчины и других моделей, фотографии которых, как считает глава «Мужского государства», пропагандируют ЛГБТ. Движение добивается того, чтобы в «Тануки» извинились за свои действия и удалили эти рекламные публикации. После того, как компания отказалась выполнить требования активистов, Поздняков написал, что объявляет ей войну. Он пообещал, что сеть ресторанов поплатится за пропаганду ЛГБТ среди детей.

Ранее «Мужское государство» похожим образом выступало против сервиса доставки «ЁбиДоёби», и её представители убрали рекламу с чернокожим мужчиной и принесли извинения перед «русской нацией».

Вячеслав Поздняков неоднократно начинал кампании травли по разным поводам. Еще в 2018-ом году Нижегородский суд приговорил его к двум годам условно за возбуждение вражды и ненависти по отношению к женщинам. Однако, позже это решение отменили в связи с частичной декриминализацией этой уголовной статьи.