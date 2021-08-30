В Госдуму внесен законопроект о продлении так называемой «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года

Автор документа, депутат Павел Крашенинников отметил, что с правительством обсуждается возможность сделать дачную амнистию бессрочной. Речь идет об упрощенном порядке оформления построек на садовых земельных участках, а также участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.