Правительство России выделит почти полтриллиона рублей на выплаты пенсионерам

Это сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, эти средства в первую очередь признаны компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись во время пандемии.

Напомним, — о выплатах объявил президент во время встречи с представителями Единой России. По итогам года в среднем по 15 тысяч рублей получат и военнослужащие.

