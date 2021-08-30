Признание нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде из-за шутки жестоко и чрезмерно — депутат Рашкин

Признание нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде из-за шутки жестоко и чрезмерно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

«Я считаю ненормальным, когда не за действия, а именно за высказывания, причем юмористического характера, принимают такие жесткие, жесточайшие меры выселения из страны. Это надо совершить такое преступление против страны именно, против государства именно, чтобы такие решения принимать. Я убежден, что это абсолютно чрезмерно и таких мер принимать нельзя. На то и есть язык, на то это достижение человечества, что мы можем пользоваться речью, аргументами и доказательной базой. Воюйте вот в этом направлении, но выселение из страны я считаю чрезмерным и не советую этого делать. Это будет вызывать только раздражение у граждан Российской Федерации и будет усиливаться ненависть к той власти, которая принимает такое решение», — сказал он.

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде из-за шутки. В начале августа комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки про русских. В заявлении на сайте МВД говорится, что в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Нахождение стендапера на территории России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. Новый статус обязывает Мирзализаде покинуть страну.

Шутка, ставшая поводом для внимания силовиков, прозвучала в программе «Разгон». Речь шла о трудностях, с которыми сталкиваются люди с неславянской внешностью на рынке аренды жилья. Минутный фрагмент, вырезанный из контекста, начал распространяться в соцсетях в группах националистического толка, о ней рассказали телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьев, призвавший возбудить уголовное дело. Мирзализаде обвинили в русофобии, на него посыпались оскорбления и угрозы, в сети объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей за избиение комика. Позже на него напали в центре Москвы, однако дело возбудили не на нападавших, а на Мирзализаде – его арестовали на 10 суток. Сам комик вину не признал, но принес извинения, тем, кого его шутка могла оскорбить. Многие известные комики вступились за Мирзализаде – они опубликовали ролик в его поддержку, подчеркнув, что за шутки нельзя лишать свободы. Сами они расценили арест юмориста как сигнал от властей.