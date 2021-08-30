Движение «Мужское государство» объявило об атаке на сеть ресторанов «Тануки»

Повод – реклама с темнокожими моделями и радужным флагом. Лидер движения Владислав Поздняков потребовал от сети извинений перед русской нацией и назвал атаку «первым этапом войны». «Мужское государство» угрожает также и сервису «Яндекс.Еда», если он не откажется от сотрудничества с «Тануки». Сейчас на сервисе невозможно заказать доставку из этих ресторанов.

В свою очередь, «Тануки» потребовал от Роскомнадзора и Павла Дурова заблокировать Telegram-канал «Мужского государства. Компания назвала посты этого сообщества экстремистскими и разжигающими ненависть, – сообщает интернет-издание «Подъем».

«Мужское государство» — незарегистрированная организация, выступающая против феминизма, ЛГБТ, а также против межнациональных и межрасовых браков. В 2020-м году сообщество было заблокировано администрацией социальной сети «ВКонтакте» за призывы к насильственным действиям. После блокировки лидер движения Владислав Поздняков начал вести свой канал в Телеграме. Он насчитывает более 80 тысяч подписчиков.