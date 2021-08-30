Постановка вопроса о пересмотре статуса «Талибана» как террористического движения пока преждевременна – Песков

Постановка вопроса о пересмотре статуса «Талибана»* как террористического движения пока преждевременна. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент Путин и министерство иностранных дел, наши коллеги, говорили, что «мы, конечно, склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано». Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована, пока идет очень непростой этап, связанный с завершением и продолжением завершения эвакуации иностранцев оттуда и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана также террористических группировок и элементов. очень важно посмотреть, какие будут первые шаги «Талибана»* в руководстве Афганистана, потом уже можно делать какие-то выводы», — сказал он.

Ранее стало известно, что талибы убили в Афганистане известного в стране певца и музыканта Фавада Андараби. Как сообщает индийский англоязычный телеканал Times Now, талибы накануне пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан, Фавада Андараби вывели из дома и расстреляли. О случившемся журналистам рассказал сын убитого талибами музыканта. В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировку «Талибан»* и поддерживал тех, кто с ним борется. Боевики на днях объявили, что запретят публичное исполнение музыки на территории страны. По их мнению, это не соответствует нормам ислама.

Две недели назад талибы без боя вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане. Тысячи афганцев в течение двух недель пытаются покинуть страну. Нежелание оставаться в Афганистане люди объясняют жестокостью боевиков.

* – Движение признано террористическим и запрещено в России