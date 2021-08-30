Миграционная служба и органы правопорядка принимают необходимые меры в отношении участников массовых драк – Песков

Миграционная служба и органы правопорядка принимают необходимые меры в отношении участников массовых драк в столице. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Конфликты были и есть всегда, они есть во всех странах, они есть и у нас. Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов», — сказал он.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле массовые столкновения мигрантов в Москве как важную проблему.

Очередная массовая драка произошла на юго-западе Москвы около строительной площадки на улице Маресьева. Полиция задержала десять человек, участникам драки вменили мелкое хулиганство и вынесли штрафы от пятисот до тысячи рублей. Причины конфликта в сообщении полиции об инциденте не указаны.

За последние несколько дней это уже третья массовая драка в Москве, о которой стало известно общественности. Все предыдущие столкновения происходили между мигрантами из центральной Азии. Так, в пятницу после конфликта на Бауманской улице было задержано 49 человек, а днем ранее в полиции объявили о драке в хостеле в Новой Москве, после которой в отделение забрали более 20 граждан. В обоих случаях потасовки попали на камеры видеонаблюдения. Некоторым участникам конфликтов грозит депортация из страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столице возбуждено уже 800 дел из-за правонарушений и массовых драк с участием мигрантов. Глава городской администрации предупредил, что участников таких конфликтов будут и дальше высылать из страны.