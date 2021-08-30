Афганские журналисты написали коллективное письмо в ООН

Они просят обеспечить безопасность представителей СМИ и членов из семей. Ранее стало известно, что Международная федерация журналистов получила от афганских коллег более 2-х тысяч запросов на помощь в эвакуации из Афганистана после прихода талибов к власти.

Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористической организацией и его деятельность в России запрещена.