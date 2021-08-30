Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость ковидом в столице снизилась до минимальных значений

По его данным, еженедельно снижается количество госпитализаций. По данным оперативного штаба, в столице за сутки выявлено около 1400 новых заболевших. Умерли 50 человек. В целом по стране суточный прирост более 18-ти тысяч, скончались 792 человека с коронавирусом.