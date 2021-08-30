Московская полиция возбудила уголовное дело после массовой драки мигрантов на Бауманской улице

Как сообщает ТАСС, участники потасовки скрылись до приезда полиции. Тем не менее, в ОВД доставлены 49 человек. 15 оштрафованы за мелкое хулиганство. По данным следствия, зачинщиками драки были не менее 10-ти выходцев из Средней Азии. Глава СК потребовал провести проверку по факту происшествия. Он подчеркнул, что это уже не первая драка в Москве за последнее время. Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Максимальное наказание – до 7-ми лет лишения свободы.
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