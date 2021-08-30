МВД объявило о пожизненной нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии, комика Идрака Мирзализаде

Как сообщается на сайте ведомства, нахождение Мирзализаде на территории Российской Федерации угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

В начале августа комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки про русских. Прокуратура обнаружила признаки унижения группы лиц по национальному признаку. После ареста другие комики записали видеообращение и устроили концерт в поддержку Мирзализаде.