Сеть ресторанов «Тануки» призвала Роскомнадзор заблокировать Telegram-канал сообщества «Мужское государство»

Сеть ресторанов «Тануки» призвала Роскомнадзор и Павла Дурова заблокировать Telegram-канал сообщества «Мужское государство». Компания назвала посты этого сообщества экстремистскими и разжигающими ненависть, – сообщает интернет-издание «Подъем». Ранее «Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки», обвинив в кампании по пропаганде ЛГБТ. Поводом для недовольства стала реклама с темнокожими моделями и радужным флагом.