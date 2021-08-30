Петербургская прокуратура просит суд признать экстремистской организацию «Невоград»

Группа известна своими неонацистскими взглядами и богатым преступным прошлым.

Тяжелые приговоры в отношении участников организации «Невоград» оглашались дважды. Дело в том, что организация сменила как минимум три поколения. Главаря первого — Германа Венгервельда приговорили к 24 годам за убийства, в том числе сожжение заживо двух женщин. Помимо убийств в списке преступлений за неонацистом числятся изготовление и подрыв самодельных бомб. Лидер второго поколения — Андрей Колесников (в прошлом его звали Джамаль) получил 16 лет в исправительной колонии строгого режима. Именно он организовал резонансное убийство гражданина Узбекистана восемь лет назад в день народного единства. Также Колесникова обвиняли в ряде нападений на иностранцев и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Сейчас в России действует уже третье поколение этих неонацистов, однако их еще не поймали. Именно поэтому прокуратура просит признать «Невоград» экстремистами.

По данным правозащитного центра «Сова» с начала этого года более сорока человек в России подверглись нападению на почве ксенофобии.