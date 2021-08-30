Ураган «Ида», который обрушился минувшей ночью на юго-восток США, ослаб до обычного тропического шторма

Пройдя за сутки через Луизиану, Миссисипи и Алабаму, «Ида» оставила без света сотни тысяч человек, с корнем вырывала деревья и уносила крыши домов. На побережье там, где она вышла из Мексиканского залива на сушу все это сопровождалось таким мощным забросом морской воды, что уровень реки Миссисипи поднялся сразу на 2 метра.

Метеорологи предсказывали, что этот ураган станет самым мощным на территории США за последние полтора века, превзойдя даже новоорлеанскую катастрофу «Катрины» в 2005-м. Особый символизм ситуации придает тот факт, что «Ида» вышла на сушу день-в-день с Катриной, спустя ровно 16 лет, и практически в той же точке – у города Порт-Фуршон в 50 км к западу от Нового Орлеана. На это обращал внимание и президент Джо Байден, призывая жителей быть готовыми к удару стихии.

В этот момент «Ида» действительно была мощнее «Катрины» — со скоростью ветра 67 метров в секунду (это 4-я категория из 5 возможных по шкале ураганов Саффира-Симпсона; Катрина же, подойдя к материку, уже ослабла до третьей). Однако с тех пор в районе Нового Орлеана полностью перестроили систему дамб. В результате если тогда число жертв приближалось к 2 тысячам, то сейчас сообщается лишь об одном погибшем мужчине, на которого упало дерево.

Президент Джо Байден пообещал, что на восстановительные работы будут выделены все необходимые ресурсы