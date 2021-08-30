Российское посольство в Кабуле продолжает формировать списки желающих покинуть Афганистан

Попасть на вывозные рейсы могут не только россияне, хотя призыв касается прежде всего обладателей паспортов РФ и вида на жительство в нашей стране. Подать документы могут также граждане стран ОДКБ. Для этого им нужно написать на электронную почту диппредствительства, приложив копии документов и оставив номер телефона, по которому их можно найти. В ответном послании обративщшийся получит анкету, которую необходимо будет заполнить. Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов говорил о том, что после первой волны эвакуации обнаружилось еще 200 желающих вернуться в Россию, однако, по его мнению, не все из них в итоге придут на рейс. Открытым остается и вопрос об афганских студентах, которые обратились в МИД и к Президенту с просьбой помочь им выехать из Афганистана.

Самолеты Министерства обороны вывезли из страны коло 600 человек, среди которых помимо россиян были граждане бывших республик СССР.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва по-прежнему рассчитывает на установление полноценного контакта с представителями движения «Талибан».

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено. В кремле назвали преждевременным вопрос о пересмотре этого правового статуса.