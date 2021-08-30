МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Идрака Мирзализаде из-за шутки

Она ранее стала поводом для возбуждения административного дела – юморист провел 10 дней в спецприемнике.

В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство, говорится в заявлении на сайте МВД. В ведомстве считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи, в связи с чем нахождение Мирзализаде на территории России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. Так в МВД обосновали свое решение о пожизненной нежелательности пребывания комика в стране. Мирзализаде – гражданин Белоруссии, но также имеет вид на жительство в России. Новый статус обязывает его покинуть страну. Шутка, ставшая поводом для внимания силовиков, прозвучала в программе «Разгон». Речь шла о трудностях, с которыми сталкиваются люди с неславянской внешностью на рынке аренды жилья. Минутный фрагмент, вырезанный из контекста, начал распространяться в соцсетях в группах националистического толка, о ней рассказали телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьев, призвавший возбудить уголовное дело. Мирзализаде обвинили в русофобии, на него посыпались оскорбления и угрозы, в сети объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей за избиение комика. Позже на него напали в центре Москвы. Дело возбудили не на нападавших, а на Мирзализаде – его арестовали на 10 суток. Сам комик вину не признал, но принес извинения, тем, кого его шутка могла оскорбить.

Многие известные комики вступились за Мирзализаде – они опубликовали ролик в его поддержку, подчеркнув, что за шутки нельзя лишать свободы. Сами они расценили арест юмориста как сигнал от властей.