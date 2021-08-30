За последние сутки стало известно о двух массовых драках в Москве

Они произошли в разных частях города.

Один конфликт произошел вчера на юго-востоке Москвы, а второй – на северо-востоке. В первом случае полиция задержала десять человек, речь идёт об участников массовой драки, которые собрались на стройке. Как отметили в МВД, их всех оштрафовали на суммы от пятисот до тысячи рублей по статье о мелком хулиганстве. Причины конфликта не уточняются.

Вторая драка случилась в Сокольниках, на северо-востоке. Как сообщает интернет-издание Baza, мигранты устроили шумную потасовку в одном из дворов, а позже, когда приехала полиция, бросились врассыпную. По этим данным, сотрудники МВД после этого задерживали всех подозрительных людей неподалёку, и всего отвезли сто семьдесят в отделения человек. Официально в ведомстве эту информацию пока не комментировали.

Издание опубликовало видео, которое снял местный житель боец смешанных единоборств Максим Дивнич. Он подходил к группам молодых людей, которые стояли неподалёку на улице и пытался узнать у них, почему они собрались. Те в свою очередь ему не отвечали и расходились в разные стороны. Сам спортсмен написал на своей странице «ВКонтакте», что успокоил конфликт мигрантов.

Также на прошлой неделе в результате двух массовых драк мигрантов в разных местах Москвы были задержаны более пятидесяти человек.

В минувшую субботу мэр Сергей Собянин объявил, что столице возбуждено уже восемьсот дел из-за массовых драк и других нарушений с участием мигрантов. Он отметил, что таким гостям в городе «не рады» и предупредил, что участников таких конфликтов и дальше будут высылать из страны.

В основе последних конфликтов в Москве, скорее всего, лежат финансовые вопросы, – сказал «Эху» заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что в правительстве пока не принято никаких решений об изменении порядка въезда трудовых мигрантов в Россию.

При этом в Кремле отмечают, что конфликты в среде мигрантов возникают во многих странах.