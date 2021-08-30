Космонавты обнаружили несколько несквозных трещин в модуле «Заря», самом старом на Международной космической станции, – сообщает РИА со ссылкой на руководителя полета российского сегмента станции Владимира Соловьева. Ранее трещины были обнаружены в другом модуле, «Звезда». Соловьев сообщил также, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025-го года. По оценке Соловьева, после этого срока возникнут большие проблемы – в частности, это касается герметичности корпуса и выхода из строя многочисленных элементов, которые выработали свой ресурс.