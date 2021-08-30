Во всех российских регионах учебный год планируется начать в очном формате, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, 100% образовательных организаций готовы принять детей 1-го сентября. Мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В правительстве подчеркивают, что борьба с коронавирусом еще не завершена, и в школах необходимо соблюдать санитарные требования.