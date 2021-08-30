В 33-х странах Европы зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом более чем на 10% за последние две недели

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33-х странах Европы зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией более чем на 10% за последние две недели. Эксперты организации объясняют это более быстрым распространением дельта-штамма и ослаблением мер безопасности. Особенно резкий рост заболеваемости наблюдается на Балканах, на Кавказе и в республиках Центральной Азии.