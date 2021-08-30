МВД объявило о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России, причем пожизненно

Как говорится на сайте ведомства, Мирзализаде в своем публичном выступлении допустил высказывания, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. По данным МВД, Мирзализаде – гражданин Белоруссии. Он неоднократно приезжал в Россию и в марте 2021-го года получил вид на жительство. В начале августа Таганский районный суд арестовал комика на 10 суток из-за шутки про русских. Мирзализаде не признал вину, но извинился. Он утверждал, что пытался высмеять ксенофобию.

Шутка привлекла внимание, когда ее раскритиковали телеканал «Царьград» и ведущий Владимир Соловьев. После этого, как утверждал комик, он получил многочисленные угрозы в интернете и подвергся нападению в Москве. Российские комики выступили в поддержку Мирзализаде. Они записали ролик, в котором говорится, что 10 суток за шутку –это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть, но лишать свободы за это нельзя.