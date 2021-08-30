Драка мигрантов в Москве произошла из-за дележа территории и денежных вопросов – эксперт по Средней Азии

Драка мигрантов в Москве произошла из-за дележа территории и денежных вопросов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Очевидно, что люди делят территории, которые им подведомственны. Все упирается, как всегда, в деньги. В каждом случае этих драк, если в них разобраться, мы столкнемся не с какой-то идеологией или политикой, а с текущими конкретными вопросами, которые касаются финансов. Все товарищи, которые так или иначе в подобных действиях засветились, они должны быть высланы из Российской Федерации без права въезда на 50 лет. Когда все это будет официально объявлено в соответствии с законодательством и правами, то желающих повторить опыт этих товарищей, будет очень немного», — сказал он.

Эксперт отметил, что жители Средней Азии борются «за право въезда в Россию, продают последнюю корову. Те, кого лишат права въезда в Россию на несколько десятилетий будут наглядным примером, как не надо себя вести».

Очередная массовая драка произошла на юго-западе Москвы около строительной площадки на улице Маресьева. Полиция задержала десять человек, участникам драки вменили мелкое хулиганство и вынесли штрафы от пятисот до тысячи рублей. Причины конфликта в сообщении полиции об инциденте не указаны.

За последние несколько дней это уже третья массовая драка в Москве, о которой стало известно общественности. Все предыдущие столкновения происходили между мигрантами из центральной Азии. Так, в пятницу после конфликта на Бауманской улице было задержано 49 человек, а днем ранее в полиции объявили о драке в хостеле в Новой Москве, после которой в отделение забрали более 20 граждан. В обоих случаях потасовки попали на камеры видеонаблюдения. Некоторым участникам конфликтов грозит депортация из страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столице возбуждено уже 800 дел из-за правонарушений и массовых драк с участием мигрантов. Глава городской администрации предупредил, что участников таких конфликтов будут и дальше высылать из страны.