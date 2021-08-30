В МВД отрицают, что ведомство сотрудничает с движением «Мужское государство»

Его представители организуют кампании по травле феминисток, представителей ЛГБТ, а также компаний, поддерживающих либеральные ценности.

Заявление с просьбой провести проверку направила депутат Госдумы Оксана Пушкина, ссылаясь на материал в журнал Wonderzine – в нем представительницы феминистической организации «СоцФем Альтернатива» утверждали, что Центр Э — Главное управление по противодействию экстремизму — в течение 13 лет сотрудничает с «Мужским государством». Одним из подтверждений стал рапорт МВД с данными активистов, которые полностью совпадают с данными слитыми в сеть создателем «Мужского государства» Владиславом Поздняковым. В министерстве на запрос ответили, что проверка нарушений не показала, фактов передачи служебной информации третьими лицами не выявлено. Представительницы «СоцФем Альтернативы» рассказывали, что центр Э уже 13 лет выслеживает активистов и поощряет слив персональных данных, включая адреса, организацию массовой травли со стороны ультраправых группировок, а те чувствуют свою безнаказанность. После публикации данных на активисток сотнями посыпались угрозы и оскорбления. Но преследуют не только их. Так раннее представители «Мужского государства» потребовали извинений от сети ресторанов Тануки за рекламу с темнокожими моделями и флагом ЛГБТ. Они призвали сторонников делать заказы с оплатой наличными и отказываться от них, а также организовать DDoS-атаку на сайт.

На действия представителей «Мужского государства» неоднократно жаловались в силовые органы, но движение продолжает свою деятельность. Два года назад его создателю Владиславу Позднякову отменили приговор по делу о возбуждении ненависти к женщинам