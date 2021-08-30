МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского комика Идрака Мирзализаде

Это связано с его публичным выступлением. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, комик позволил себе высказывания, возбуждающие ненависть в отношении лиц русской национальности. Минувшей весной Мирзализаде получил вид на жительство в России. Из-за шутки про русских комик был арестован на 10 суток 9-го августа. Сам Мирзализаде говорил в суде, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии.