Во всех российских регионах учебный год начнется в очном формате, – подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 100% образовательных учреждений к этому готовы. Газета «Ведомости» пишет сегодня, что в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой торжественные линейки в школах пройдут с ограничениями. В частности, их организуют только для первоклассников.