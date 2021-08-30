Москва осталась единственным регионом России с четырехзначным ежедневным приростом новых случаев коронавируса

В Петербурге показатель упал больше, чем в два раза.

Всего 549 жителей Петербурга сдали накануне положительные тесты. Это почти на 800 меньшею чем в субботу. Город уступил вторую строчку в этом виртуальном списке Московской области. Северная столица теперь ближе к Свердловской области, где отмечено 520 новых случаев. В целом по стране впервые за последние пять дней новых носителей вируса меньше 19 тысяч. Вместе с тем инфицированные есть во всех 85 регионах России, бессимптомно заболевание переносят 7 с небольшим процентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По-прежнему высокой остается смертность. Врачи констатировали 792 летальных исхода. На этом уровне показатель держится с начала августа и колебания в целом незначительны. Более 14 тысяч россиян сумели справится с коронавирусом и могут вернуться к обычно жизни.

Меньше всего заболевших выявлено на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Магаданской области.