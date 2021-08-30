Производители жевательной резинки потратят почти 14 миллионов долларов на очистку улиц британских городов

Министерство охраны окружающей среды сообщило, что речь идет, прежде всего, об исторических местах. Деньги также будут вложены в проведение специальных мероприятий, побуждающих людей не выбрасывать жвачку на улице. Пятна, которые она оставляет, это настоящее бедствие, – сказала министр Ребекка Поу.