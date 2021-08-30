Видеонаблюдатели на сентябрьских выборах в России получат почти 55 тысяч аккаунтов, – сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. В этот список не входит Москва, поскольку у нее своя система видеонаблюдения. Памфилова подчеркнула, что участниками системы станут все политические партии, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения.

Общественный деятель Татьяна Лазарева в эфире «Эха» пояснила, что для того, чтобы стать наблюдателем, нужно пройти несколько этапов.

Голосование на выборах пройдет в России с 17-го по 19 сентября.