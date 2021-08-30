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12:36, 30 августа 2021

Число жертв ракетного удара, который нанесли американские военные по Кабулу, выросло до 12-ти

фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP / ТАСС
фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP / ТАСС

Число жертв ракетного удара, который нанесли американские военные по Кабулу, выросло до 12-ти, – утверждает телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех раненых. Американские военные признали, что среди погибших есть мирные жители. Военные нанесли удар по автомобилю, которым управлял смертник.  


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