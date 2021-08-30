Число жертв ракетного удара, который нанесли американские военные по Кабулу, выросло до 12-ти, – утверждает телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех раненых. Американские военные признали, что среди погибших есть мирные жители. Военные нанесли удар по автомобилю, которым управлял смертник.