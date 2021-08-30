Грипп в России в этом году может оказаться более активным, чем в прошлом, – директор НИИ гриппа

Грипп в России в этом году может оказаться более активным, чем в прошлом, – предупредил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за пандемии коронавируса грипп практически ни у кого не диагностировали. В этом году ситуация может измениться, поэтому Лиознов призывает делать прививку, в том числе, и от гриппа.