Петербургская полиция ведет следствие в отношении оперативного сотрудника МВД. Его обвиняют в сбыте полукилограмма марихуаны.

Заявление на сотрудника уголовного розыска Виктора Щербыну поступило от его знакомого. В конце прошлой недели Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил капитана Щербыну в следственный изолятор. Об этом сообщило издание Фонтанка.ру, не указывая источник информации. Про капитана Щербыну известно, что ему 28 лет. Ранее он работал в уголовном розыске, по службе как раз расследовал дела о незаконном обороте наркотиков. В прошлом году его даже повысили как перспективного сотрудника. Новым местом работы Щербыны стал отдел по борьбе с похищением людей Управления уголовного розыска по Петербургу. Как уточняют журналисты, на службе он почти не появлялся. Затем в главке началась реорганизация. Щербыну вывели за штат. Он оставался сотрудником в так называемом «распоряжении ГУ МВД».

Добавим, следствие подозревает, что в деле капитана Щербыны только в этом месяце было несколько эпизодов.