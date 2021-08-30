Телеведущая Татьяна Лазарева будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму

Общественный деятель, телеведущая Татьяна Лазарева объявила о своем намерении фиксировать нарушения на выборах в Государственную Думу. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию. Когда я говорю со своими коллегами по наблюдению, все говорят, что это, возможно, наши последние выборы, где мы сможем это делать – ужесточат еще больше», — сказала она.

Лазарева отметила, что, вероятно, поедет наблюдать за выборами в Новосибирск.

«Я из Новосибирска, и там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного академгородка. Там будут выборы не только в Государственную Думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка 8 человек. Возможно, вы слышали чудовищную историю про 19-летнюю девочку, родителям которой прислали похоронный венок с соболезнованиями по поводу их дочери. Я, возможно, поеду [наблюдать] туда. Наблюдатель имеет право наблюдать в любой точке», — подчеркнула она.

Телеведущая также отметила, что часть ее знакомых блогеров отказывается быть наблюдателями на выборах из-за страха репрессий.

«Сейчас слишком репрессивные методы используются, всех запугали, — взять эту историю со стендапером Идраком [Мирзализаде], которого на 10 суток посадили, это вообще чудовищно. Они напуганы, речь идет о том, что они могут что-то потерять. У них начало взлета, жизненного пути, им есть что терять, и на чаше весов не стоит возможность изменения чего-то ценой собственного благополучия, к сожалению», — заключила она.

Голосование на выборах в Государственную Думу продлится три дня 17, 18 и 19 сентября. За его ходом, как выяснилось ранее, не смогут следить представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Организация собиралась направить в Россию миссию по наблюдению в составе из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Москва заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек, сославшись на пандемию. Представители БДИПЧ объяснили, что не смогут отправить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничений. По словам руководства организации, требование Москвы уменьшить количество наблюдателей невыполнимо, поскольку эффективно и точно следить за выборами можно только при участии определенного числа наблюдателей.