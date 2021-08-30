На Сахалине прокуратура возбудила уголовное дело из-за сноса памятника космонавту Юрию Гагарину

При этом чиновники утверждают, что скульптуру ранее списали в соответствии с правилами.

Прокуратура города Невельска усмотрела в демонтаже монумента, установленного в честь годовщины полёта человека в космос, признаки преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, взятых под охрану государства. Это произошло после того, как в начале месяца стелу с барельефом Юрия Гагарина нашли в грязи среди обломков на побережье реки.

Также административное дело о самоуправстве завели в отношении вице-мэра городского округа. В прокуратуре добавили, что памятник снесли по его устному указанию.

В свою очередь мэр Невельского района Алексей Шабельник сказал, что скульптура, о которой идёт речь, уже давно списана, а вместо неё в недавно открытом сквере имени Гагарина поставили специальную композицию, посвященную космонавту. Также представители местной администрации говорили газете «Комсомольская правда», что активисты и чиновники несколько лет пытались содержать стелу в нормальном виде, но затем поняли, что она уже не подлежит восстановлению.

Стелу с барельефом Юрия Гагарина поставили в Невельске в 1971-ом году в честь десятилетия первого полёта человека в космос. В 78-ом местные жители отреставрировали скульптуру, и с тех пор она стояла на въезде в город.