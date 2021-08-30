Число жертв вчерашнего удара американского беспилотника по Кабулу выросло до 12 человек, передает телеканал Аль-Джазира.

Среди погибших, по данным телеканала, семь детей в возрасте от двух до десяти лет. Ранее сообщалось, что все жертвы были членами одной семьи. Они погибли в результате частичного обрушения жилого дома в районе близ аэропорта. Строение рухнуло, когда американский беспилотник выпустил ракету по проезжавшему рядом автомобилю. В нем, как утверждает Пентагон, ехал смертник, связанный с запрещенным в России Исламским государством. В багажнике находилась взрывчатка, предназначенная для аэропорта Кабула. Эту версию американских военных подтверждают и захватившие власть в Афганистане талибы (тоже запрещенное в России движение).

О том, что ИГИЛ готовит новый теракт в кабульском аэропорту, американская разведка предупреждала почти сразу после предыдущей атаки – когда двойной взрыв 26-го августа унес жизни двухсот человек, в том числе 13-ти американских солдат.

Меж тем сегодня утром воздушную гавань еще и пытались обстрелять ракетами – кто, пока неизвестно. Все снаряды были отражены американской системой ПВО.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва будет налаживать отношения с представителями движения «Талибан».

Движение «Талибан» пока в России признано террористическим и запрещено.