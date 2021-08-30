На Юго-востоке Москвы произошла очередная массовая драка

Это далеко не первый подобный конфликт за последние недели.

Драку устроили рядом со строительной площадкой в районе Некрасовка – всех ее участников задержали и доставили в отделение. В отношении 10 человек составили административные протоколы по статье о хулиганстве, им назначили штрафы до 1000 рублей. Что стало поводом для потасовки, неизвестно. Телеграм-канал Baza, между тем, пишет, что еще один конфликт произошел в Сокольниках. Он начался в одном из дворов. Как рассказали очевидцы, около 40 мигрантов кричали и дрались. Когда приехала полиция, они бросились врассыпную. Силовики доставили в отделение всех подозрительных мужчин – около 170 человек.

в Москве в последнее время участились столкновения с участием мигрантов. Ранее на Баманской улице задержали 50 человек, возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе в отделение доставили около 20 человек за драку в одном из хостелов, а в прошлом месяце после беспорядков рядом со станцией метро «Кузьминки» в полиции оказались около 200 уроженцев Средней Азии.

Ранее в мэрии заявили об усилении контроля за мигрантами из-за участившихся драк. Более 200 человек уже депортировали, тысячам – запретили въезд в Россию. Заведено 800 уголовных дел.