Политик Дмитрий Гудков призвал не бойкотировать выборы в Госдуму

Политик Дмитрий Гудков призвал не бойкотировать сентябрьские выборы в Государственную Думу. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если мы бойкотируем выборы, мы это делаем во имя чего-то. Грубо говоря, чтобы потом выйти на митинги и снести эту власть, или для того чтобы спровоцировать массовые протесты. Если такая тактика, то можно бойкотировать выборы, но в нынешних условиях очевидно, что сейчас вся уличная активность находится на дне. Бойкотировать выборы абсолютно бессмысленно – это бездействие ради бездействия. Бойкотировать не нужно: все равно есть какие-то кандидаты, есть «Яблоко», есть Алена Попова, Кирилл Гончаров, Марина Литвинович, Борис Вишневский. Если кто-то из них куда-то проскочит, это лучше, чем никого», — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что, по его мнению, власти будут стремиться набрать «транзитную» Государственную Думу, депутаты которой переназначат Владимира Путина на новый президентский срок в 2024 году.

Голосование на выборах в Государственную Думу продлится три дня 17, 18 и 19 сентября. За его ходом, как выяснилось ранее, не смогут следить представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Организация собиралась направить в Россию миссию по наблюдению в составе из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Москва заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек, сославшись на пандемию. Представители БДИПЧ объяснили, что не смогут отправить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничений. По словам руководства организации, требование Москвы уменьшить количество наблюдателей невыполнимо, поскольку эффективно и точно следить за выборами можно только при участии определенного числа наблюдателей.