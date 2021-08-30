Евросоюз окажет финансовую помощь для размещения беженцев странам, которые расположены рядом с Афганистаном

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью итальянской газете «Коррьере делла сера». По его словам, возможности Европы небезграничны. Прежде всего, в процесс оказания гуманитарной помощи должны быть вовлечены соседние страны.