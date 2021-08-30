Возможность дистанционного голосования на сентябрьских выборах рассматривает для себя каждый второй москвич — ВЦИОМ

Возможность дистанционного голосования на сентябрьских выборах рассматривает для себя каждый второй москвич, – показал опрос ВЦИОМа. Среди преимуществ респонденты называли экономию времени и удобный формат. При этом другая половина москвичей голосовать дистанционного не готова. 17% респондентов сообщили, что ранее им приходилось участвовать в выборах с помощью системы электронного голосования.
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