Возможность дистанционного голосования на сентябрьских выборах рассматривает для себя каждый второй москвич — ВЦИОМ

Возможность дистанционного голосования на сентябрьских выборах рассматривает для себя каждый второй москвич, – показал опрос ВЦИОМа. Среди преимуществ респонденты называли экономию времени и удобный формат. При этом другая половина москвичей голосовать дистанционного не готова. 17% респондентов сообщили, что ранее им приходилось участвовать в выборах с помощью системы электронного голосования.