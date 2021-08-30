Космонавты нашли трещины еще в одном модуле на МКС

Как сообщил агентству РИА Новости генеральный конструктор корпорации «Энергия» Владимир Соловьев, это самый старый модуль, «Заря». Вообще все системы российского сегмента станции сильно изношены. Соловьев отметил, что никто не может дать гарантии, что после 25-го года оборудование МКС не выйдет из строя.
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