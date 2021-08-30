Z Архив новостей новости
5 9 6 494
11:32, 30 августа 2021

На Сахалине возбудили уголовное дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину

На Сахалине возбудили уголовное дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину, – сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Речь идет об уничтожении объекта культурного наследия. Скандал разразился в начале августа после того, как сахалинцы обнаружили снесенный памятник на одной из свалок в Невельске. Снесли его давно. Местные власти говорили, что он был сильно разрушен. Роскосмос потребовал разъяснений от властей, которые в итоге пообещали восстановить памятник Гагарину.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3038181

5 74 6 5572 29.08
#слушать 49:31 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Фантастическая история со снятием с регистрации Льва Шлосберга Суд отказался —
Заслушать Минюст
Заслушать ЦИК
Заслушать «Яблоко»...

5 198 6 70883 23.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 157 6 17342 23.08
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 109 6 17203 27.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 237 6 44980 27.08
Интервью Грани недели

Лев Шлосберг гость: Лев Шлосберг незарегистрированный кандидат в депутаты Государственной думы по Ховринскому округу Москвы, член федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Отфильтрованные выборы». Снятие кандидатов оппозиции При утрате властью морали у нее утрачивается важнейшая легитимность – не только электоральная, но ценностная легитимность. Власть становится бессодержательной, она заботится только о себе и ни о чем больше…

5 37 6 6932 28.08
#слушать 53:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 137 6 26588 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 18015 24.08
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Вундеркинды — диагноз системе образования Система образования не должна заниматься «засовыванием» несвоевременного количества информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие способности и личность…

5 30 6 6252 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 382 6 86042 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 43 6 9824 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 9479 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 66 6 15641 25.08
Блоги

Минюст разъяснил основания включения телеканал «Дождь» в список иностранных агентов В рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро…

5 23 6 5574 24.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Новый инфляционный шок В целом с начала года инфляция составила 4,6% или в пересчете на год – 6,7%. Это рекордный показатель с лета 2016 года…

5 33 6 8606 26.08
Блоги

Евгений Ямбург заслуженный учитель России

История в России стала лженаукой Утомленная Клио вновь с отчизной прощалась   Сегодня мы переживаем очень опасную ситуацию, когда хвостами сплелись бесы всех мастей: клерикализм (не путать с глубокой верой), фашизм и сталинизм. Это адское варево навязывается в блестящей упаковке с названием «духовность». Но к подлинной духовности она не имеет никакого отношения

5 59 6 15491 24.08

Популярное за неделю

Новости

Третий день подряд уровень суточной смертности в России вплотную приближается к отметке 800 Оперативный штаб менее часа назад сообщил, что умерли от коронавируса еще 797 пациентов…

5 6 6 29060
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Последний сезон игр Кремлевского престола не дал ожидаемых сборов. И Кремль насупился. И эта лапочка теперь хмурится и трясет всеми своими башнями, выясняет, кто может быть виноват…

5 37 6 86854 25.08
#слушать 53:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 9953 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кажется, Путин кое о чем забыл Из-за «заморозки» индексации государство отнимает у работающих пенсионеров почти по 4 тысячи в месяц…

5 120 6 183368 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 382 6 86042 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9242166
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5010396

Сегодня в эфире