На Сахалине возбудили уголовное дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину, – сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Речь идет об уничтожении объекта культурного наследия. Скандал разразился в начале августа после того, как сахалинцы обнаружили снесенный памятник на одной из свалок в Невельске. Снесли его давно. Местные власти говорили, что он был сильно разрушен. Роскосмос потребовал разъяснений от властей, которые в итоге пообещали восстановить памятник Гагарину.