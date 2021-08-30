На Сахалине возбудили уголовное дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину, – сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Речь идет об уничтожении объекта культурного наследия. Скандал разразился в начале августа после того, как сахалинцы обнаружили снесенный памятник на одной из свалок в Невельске. Снесли его давно. Местные власти говорили, что он был сильно разрушен. Роскосмос потребовал разъяснений от властей, которые в итоге пообещали восстановить памятник Гагарину.
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