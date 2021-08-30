Минэкономразвития предложило отложить на два года реформу в сфере утилизации отходов и упаковки

Сейчас в законе прописан срок запуска новых правил – с 1-го января 2022 года. В ведомстве называют эти планы «нереализуемыми». Чтобы переложить ответственность за 100-процентную утилизацию упаковки производителей потребительских товаров (или заставить их платить вместо этого специальный экосбор) без резкого роста цен на товары, нужен поэтапный переходный период.

За это выступили все заинтересованные стороны, с учетом которых Минэкономразвития готовило свое заключение – РСПП и «Опора России», отраслевые ассоциации и власти ряда регионов, PepsiCo и Норникель, а также ряд других крупных корпораций.

Приводятся и юридические обоснования – чтобы новые нормативы вступили в силу с 1-го января, они должны быть опубликованы не позднее, чем за три месяца до этого, то есть уже в сентябре, но документ пока так и не согласован в правительстве.

Замечания Минэкономразвития теперь будут отрабатывать в Минприроды и Российском экологическом операторе, который курирует мусорную реформу.

Сейчас российские производители могут не утилизировать и не платить экосбор, в зависимости от отрасли, за 55-90% упаковки.