Ураган нанес значительный ущерб американскому штату Луизиана

Более миллиона жителей остались без электричества. Полностью авиасообщение может восстановиться только завтра. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод.

Президент Байден за последние сутки выступил уже дважды.

В настоящее время ураган ослаб до 1-й категории.