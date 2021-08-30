Более миллиона жителей остались без электричества. Полностью авиасообщение может восстановиться только завтра. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод.
Президент Байден за последние сутки выступил уже дважды.
В настоящее время ураган ослаб до 1-й категории.
Ураган нанес значительный ущерб американскому штату Луизиана
Более миллиона жителей остались без электричества. Полностью авиасообщение может восстановиться только завтра. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод.