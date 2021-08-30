Белый дом во второй раз перенёс встречу между президентами США и Украины

Изначально она была запланирована на сегодня.

Вместо тридцать первого августа встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится первого сентября. Об этом объявили представители Белого дома. Из-за чего планы изменились – не уточняется. В сообщении отмечено, что предстоящий визит – это подтверждение американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации реформ.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк говорил в интервью «РБК-Украина», что перенос встречи связан с тем, что 31-ое августа – это последний день эвакуации из Афганистана, и Вашингтону будет необходимо сфокусироваться на этой теме.

Тем временем посол республики в США Оксана Маркарова объявила, что президент Украины будет находиться с визитом в Вашингтоне в течение двух дней. Он приедет завтра, а первого числа отправится в Калифорнию. Дипломат добавила, что основные составляющие встречи с Байденом уже распланированы и согласованы обеими сторонами.

Президент Джо Байден еще в начале июня предложил украинскому коллеге приехать в США. В Киеве же заявляли о намерениях провести такую встречу сразу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.