Число жертв ракетного удара, который нанесли американские военные по Кабулу, выросло до 12-ти, – утверждает телеканал «Аль-Джазира». Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех раненых. Американские военные признали, что среди погибших есть мирные жители. Военные нанесли удар по автомобилю, которым управлял смертник.

Россия будет налаживать контакты с талибами в Афганистане, – заявил спецпредставитель президента в этой стране Замир Кабулов. По его словам, с любой властью нужно поддерживать нормальные отношения. Как отметил дипломат, в Москве надеются, что талибы будут вести себя цивилизованно, и что оставленное американцами оружие не будет использоваться в возможной гражданской войне.

Напомним, движение «Талибан» до сих пор признано террористическим и запрещено в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что проведение переговоров с представителями движения «Талибан» не означает, что их признают.

Макрон добавил, что диалог необходим для осуществления эвакуации французских граждан из Афганистана.