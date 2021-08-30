Associated Press: Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Тем временем США признали гибель мирных жителей в результате вчерашнего удара их беспилотника близ аэропорта.

Кто стоит за обстрелом, пока неясно, также нет данных о пострадавших. Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена. Эвакуация американцев и их союзников, которая по плану должна завершиться до конца завтрашнего дня, не прерывалась.

Комментируя вчерашнее происшествие близ столичного аэропорта, в Центральном командовании Пентагона признали, что среди погибших было 9 мирных жителей.

Накануне вечером американский беспилотник нанес удар по автомобилю в жилом районе неподалеку от кабульского аэропорта. В машине, как утверждает Пентагон, передвигался связанный с запрещенным в России «Исламским государством»* смертник, готовивший новый теракт в аэропорту, причем в той же машине было и большое количество взрывчатки.

Именно в результате ее детонации взрыв и получился таким мощным, что не только уничтожил машину смертника, но и вызвал частичное обрушение ближайшего жилого дома, что и привело к случайным жертвам.

В результате предыдущего теракта в кабульском аэропорту 26 августа погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за двойной взрыв близ воздушной гавани также взяло на себя «Исламское государство».